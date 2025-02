Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Hessen verloren gegen Eisenach, obwohl sie lange in Führung lagen.

Veröffentlicht am 27.02.25 um 21:49 Uhr

Bittere Pille für die HSG Wetzlar: Die Hessen verloren ihr Heimspiel in der Handball-Bundesliga am Donnerstag mit 30:31 gegen den ThSV Eisenach. Gegen die Thüringer hatten die Zeichen dabei lange auf Sieg gestanden, die HSG ging mit einer komfortablen 17:13-Führung in die Pause.

Nach der Halbzeit aber drehten die Gäste auf und das Spiel Mitte der zweiten Hälfte mit fünf Toren am Stück zu ihren Gunsten. Die Partie blieb bis zum Ende spannend, mit dem besseren Ende für die Eisenacher. Bester Werfer bei Wetzlar war Stefan Cavor mit neun Toren, die HSG liegt in der Tabelle auf Platz 13.