Die HSG Wetzlar hat den Spielo-Cup in Lübbecke auf Platz zwei beendet. Bei dem Vorbereitungsturnier unterlag der Handball-Bundesligist im Finale dem TBV Lemgo mit 24:31.

Veröffentlicht am 17.08.24 um 21:19 Uhr

Im Halbfinale am Freitag hatten sich die Mittelhessen gegen den gastgebenden Zweitligisten TuS N-Lübbecke mit 34:33 durchgesetzt. Nach der Finalniederlage und Platz zwei bilanzierte Wetzlars Trainer Frank Carstens: "Es gibt noch genug zu tun - in allen Bereichen des Spiels." Bald gibt es aber die Gelegenheit zur Revanche: Beim Linden-Cup in der kommenden Woche trifft Wetzlar erneut auf Lemgo.