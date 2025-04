HSG Wetzlar reist zum Tabellenletzten aus Potsdam

Für die HSG Wetzlar steht in der Handball-Bundesliga am Gründonnerstag (20 Uhr) eine vermeintlich leichte Aufgabe auf dem Programm.

Veröffentlicht am 15.04.25 um 15:07 Uhr

Die Mittelhessen, derzeit auf Rang 13 im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, reisen zum Tabellenletzten und vermeintlich sicheren Absteiger aus Potsdam. Dennoch warnt HSG-Coach Frank Carstens sein Team vor dem Gegner. "Potsdam hat schon oft sehr gute Leistungen abgeliefert und viele Teams am Rande einer Niederlage gehabt." Es sei "eine anspruchsvolle Aufgabe", so Carstens weiter. Das Ziel der Mittelhessen sei aber in jedem Fall ein Sieg.