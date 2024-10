Bittere Niederlage für die HSG Wetzlar: Der mittelhessische Handball-Bundesligist hat die wichtige Partie gegen Bietigheim verloren und kommt in der Tabelle einfach nicht vom Fleck.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 20:55 Uhr

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga die extrem wichtige Partie vor heimischer Kulisse gegen Bietigheim verloren. Die Partie am Donnerstag endete aus Sicht der Mittelhessen mit 21:26 (9:12). Bietigheim, das zuvor wie die HSG nur zwei Siege in der Saison feiern konnte, machte damit einen Schritt raus aus dem Tabellenkeller, während Wetzlar weiter nicht wirklich von der Stelle kommt.

Schon nach der ersten, sehr torarmen Hälfte lagen die Mittelhessen mit drei Toren zurück. Dieser Rückstand vergrößerte sich dann im zweiten Abschnitt.