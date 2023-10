Nach zuletzt drei Auswärtspartien in Folge spielt die HSG Wetzlar am Freitag (20 Uhr) endlich mal wieder vor heimischen Publikum.

Und das in einem extrem wichtigen Spiel. Der Vorletzte aus Mittelhessen hat dann Ligaschlusslicht HC Erlangen zu Gast. "Es ist cool, mal wieder ein Heimspiel zu haben. Und vielleicht können wir mit dem Publikum zusammen ähnliche Erlebnisse erfahren, wie das jetzt in den letzten beiden Spielen der Fall war", so HSG-Trainer Frank Carstens. Wetzlar konnte zuletzt in der Liga und im Pokal gewinnen. "Da gilt es anzuknüpfen", fordert Carstens.