Till Klimpke von der HSG Wetzlar ist nicht für die Handball-EM nominiert worden. In einem Interview nach dem Spiel gegen Berlin platzte dem Torwart nun der Kragen.

Till Klimpke hat nach seiner Nicht-Nominierung für die Handball-EM gegen den Deutschen Handballbund gewettert. "Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Aber da sind viele Ahnungslose drin. Das sage ich, glaube ich, zu Recht", sagte der Torwart der HSG Wetzlar nach dem Spiel gegen Berlin (30:36) am Freitag am Dyn-Mikrofon.

Auf die Nachfrage, wen er mit "Ahnungslose" meinte, führte er mit Blick auf den DHB fort: "Es ist halt ein politisch geführter Handballverein. Dann kommt es halt mal so, dass man nicht eingeladen wird, wenn man nicht der beste Freund des Bundestrainers ist." Klimpke bekräftigte im Anschluss noch, sauer zu sein.

Fünf andere Torhüter dabei

Der Torwart stand nicht im 35-köpfigen Aufgebot , das der DHB am Donnerstag als erweiterten Kader für die EM (10.-28. Januar 2024) an den europäischen Verband EHF gemeldet hat. Für das Tor nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen), Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart), Daniel Rebmann (VfL Gummersbach), David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (Industria Kielce). Eine Nachnominierung ist ausgeschlossen.