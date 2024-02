Nach vielen Jahren an der Spitze der MT Melsungen tritt Barbara Braun-Lüdicke als Aufsichtsratsvorsitzende des Handball-Bundesligisten zurück. Es sei Zeit für die neue Generation, so die 67-Jährige, die dem Verein als Ehrenvorsitzende erhalten bleibt.

Die langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der MT Melsungen, Barbara Braun-Lüdicke, tritt ab sofort kürzer. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird Markus Strotmann ihr Nachfolger. Braun-Lüdicke wird dem Gremium künftig als Ehrenvorsitzende angehören. "Alles hat seine Zeit. Ich stand lange genug in der ersten Reihe. Jetzt sollen andere übernehmen, die auch mal eine andere Sicht auf die Dinge haben. Ab und zu braucht es einen Wechsel", sagte die 67-Jährige auf der Vereinshomepage.

Ein weiterer Grund für den Rückzug Braun-Lüdickes sei demnach auch ihre Gesundheit. Daher sei ihr die Entscheidung auch nicht zu schwergefallen, betonte sie. Ganz zurückziehen will sie sich allerdings nicht. "Ich kann die MT nicht gänzlich loslassen. Dafür liegt sie mir zu sehr am Herzen", sagte Braun-Lüdicke. Außerdem hat sie Vertrauen in ihre Nachfolger im Gremium. Es entwickele sich bei den Nordhessen gerade vieles zum Guten. Zudem habe sie dafür gesorgt, dass das Schiff nicht untergehen werde, sagte sie.

Weichen für die Zukunft sind gestellt

Strotmann ist seit vergangenem Frühjahr Mitglied des Aufsichtsrates. Neu im Gremium sind Tochter Eva Braun-Lüdicke, Stefan Ruppert, Ex-MT-Spieler Daniel Holl sowie der noch zuletzt als Interimsvorstand tätige Andreas Walde. Ziel ist es unter anderem, das neue Führungsteam des Vorstands aktiver zu unterstützen. Strotmann stellte klar, dass das operative Geschäft dem Vorstand vorbehalten sei. "Die Weichen sind gestellt, um den Verein weiterzuentwickeln", sagte der 54-Jährige.