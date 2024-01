Der Hesse Johannes Golla formuliert mutige Ziele für die anstehende Heim-EM. Gleichzeitig blickt er auf seine Anfänge zurück: die Aussortierung in der Hessen-Auswahl, sein Glück bei der MT Melsungen und Abivorbereitungen im Teambus.

Am 10. Januar beginnt die Handball-EM in Deutschland mit dem Rekordspiel vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf mit dem Spiel der Deutschen gegen die Schweiz. Kapitän Johannes Golla aus Hessen hat nun im Trainingslager in Brunsbüttel über die Ziele des Teams gesprochen.

"Bei einer EM ist immer das Halbfinale das große Ding. Das ist in dem einen oder anderen Kopf drin. Wir hoffen, dass wir die Familie erst Ende Januar wiedersehen", sagte Golla dem SID. Trainer Alfred Gislason wollte sich eine Zielsetzung nicht entlocken lassen, die deutsche Mannschaft zählt allerdings nicht zu den Favoriten auf den Titel.

Handball-Start mit fünf Jahren

Bereits in der Vorrunde wartet mit den Franzosen eine der Top-Mannschaften als Gegner. Außerdem gelten die Dänen als Kandidat für die Krone. Die ebenfalls starken Spanier könnten in einer möglichen Hauptrunde in Köln auf die Deutschen warten. Die Vorrunde findet für Golla & Co. in Düsseldorf und Berlin statt.

Der Kapitän gewährte nun auch Einblicke bezüglich seines Werdegangs in Hessen. In dem kürzlich erschienenen Buch "Bock auf Handball" schreibt Golla: "In meiner Heimat Eltville domininierte der Fußball. Und so machte ich auch meine ersten Versuche mit dem Ball am Fuß statt in der Hand. Dennoch landete ich bereits mit fünf Jahren bei der JSG Eltville, meinem allerersten Handballverein."

Golla wollte eigentlich Polizist werden

In der Jugend habe er allerdings eine herbe Enttäuschung verkraften müssen, als er als B-Jugendlicher in der Hessenauswahl aussortiert wurde. "Wenn ich ehrlich bin, beschäftigte mich das schon sehr." Erst im Februar 2015, im Alter von 17 Jahren, seien die Weichen auf Profihandball gestellt worden, so Golla, der eigentlich Polizist werden wollte. Über einen Freund seines Vaters nahm er Kontakt zu Michael Roth, dem damaligen Trainer der MT Melsungen, auf und durfte zum Probetraining.

Handball Johannes Golla: Alleskönner im Weltklasse-Format Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla ist für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wichtiger denn je. Der Hesse ist zwar noch jung, an Erfahrung fehlt es ihm dennoch nicht. Zum Artikel

"Das erste Probetraining war bestimmt auch ein Stück weit ein Gefallen, ich hatte Beziehungen und das nötige Glück", so Golla. Doch er wusste zu überzeugen und wurde zum Kreisläufer der MT. Auf Auswärtsfahrten beispielsweise aus Flensburg zurück feierten die Mitspieler den Sieg, während Golla fürs Abitur büffelte. Den Abiball verpasste er allerdings aufgrund der Junioren-EM 2016.

Vom Bundestrainer überrascht

Von dort an ging es steil bergauf: Golla wurde Kapitän und Führungsspieler in Flensburg wie in der Nationalmannschaft. Bei der Berufung zum Spielführer wurde er während einer Teamsitzung im November 2022 nach eigener Aussage von Trainer Gislason überrascht. "Was? Hatte er wirklich meinen Namen gesagt? Ich konnte es kaum fassen. Was für eine Ehre. Was für eine Herausforderung!"

Dieser wird sich der Hesse jetzt stellen, wenn er als Kapitän die deutsche Mannschaft zur Heim-EM aufs Feld führt. Möglichst bis Ende Januar.