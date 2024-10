Große Freude bei Spielern und Fans der MT Melsungen: Durch den Sieg in Stuttgart springen die Nordhessen - zumindest zwischenzeitlich - auf Platz eins der Handball-Bundesliga.

Die MT Melsungen hat ihren starken Lauf in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und auch in Stuttgart gewonnen. Die Nordhessen setzten sich am Donnerstagabend zu Gast beim TVB leistungsgerecht mit 36:27 (18:14) durch.

Mit dem Sieg vor 4.102 Zuschauern springt die MT in der Tabelle auf Rang eins. Zumindest bis zum Wochenende, denn dann kann die Konkurrenz aus Flensburg, Hannover, Berlin oder die Rhein-Neckar Löwen wieder an den Hessen vorbeiziehen.

Darmoul wirft Top-Quote für die MT

Bei der Partie in Stuttgart wurden die Melsunger von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen früh mit fünf Toren Abstand in Führung. In der Offensive ragte vor allem im ersten Durchgang der sehr wendige MT-Rückraumspieler Mohamed Darmoul mit vier Treffern und einer Wurfquote von 100 Prozent heraus.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann noch deutlicher, weil die Nordhessen sich sehr treffsicher zeigten und vor dem eigenen Tor den Gastgebern wenig gute Abschlüsse ließen. So durften die Melsunger am Ende nicht nur den Auswärtssieg in Stuttgart feiern, sondern auch die eroberte Tabellenführung.