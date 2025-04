Die MT Melsungen kann am Dienstagabend (20.45 Uhr) das Ticket fürs Final4 in der EHF European League buchen.

Dann bestreiten die Nordhessen das Viertelfinal-Rückspiel beim spanischen Vertreter Bidasoa Irun. Das Hinspiel im Melsungen hatte die MT vergangene Woche mit 28:27 gewonnen. Ein kleines Fragezeichen steht aufgrund des Stromausfalls in Südeuropa noch hinter der Partie. Am Montag kam es in Spanien, Portugal und Teilen Frankreich zu massiven Problemen mit der Stromversorgung. Die MT wollte erst am Abend mit dem Flugzeug ins nordspanische Irun reisen.