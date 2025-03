Klarer Sieg gegen Leipzig MT Melsungen wirft sich Kiel-Frust von der Seele

Nach der Schlappe gegen Kiel in der European League hat die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga einen klaren Sieg gegen Leipzig gefeiert und grüßt weiter von der Tabellenspitze.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 21:41 Uhr

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Die Nordhessen gewannen ihr Heimspiel am Freitagabend gegen den SC DHfK Leipzig klar mit 34:25. In der Tabelle liegen die Bartenwetzer damit weiterhin auf Platz eins, einen Punkt vor den Verfolgern Füchse Berlin und TSV Hannover-Burgdorf.

Zwei Tage nach der heftigen Klatsche gegen den THW Kiel in der European League zeigte sich die MT gegen Leipzig wieder von ihrer besten Seite und erwarf sich schon zur Pause eine Fünf-Tore-Führung, die sie nach der Halbzeit noch ausbaute. Bester Werfer bei den Melsungern war Ian Barrufet mit acht Toren.