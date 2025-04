Das Warten bei der MT Melsungen auf einen Titel geht weiter: Die Nordhessen haben das Finale im DHB-Pokal gegen den THW Kiel verloren. Knackpunkt dabei war eine kurze Schwächephase in der zweiten Halbzeit.

Veröffentlicht am 13.04.25 um 17:15 Uhr

Videobeitrag MT Melsungen verliert Pokal-Finale gegen Kiel

Nichts war es mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte: Die MT Melsungen hat das Finale im DHB-Pokal gegen den THW Kiel am Sonntag in Köln verloren. Nach einer intensiven und spannenden Begegnung stand es aus Sicht der Nordhessen am Ende 23:28 (9:10). Das Warten auf einen Titel geht für die Melsunger damit weiter.

Das Finale vor 19.750 Fans in der ausverkauften Lanxess Arena war dabei lange Zeit offen und ausgeglichen. Noch zu Beginn der zweiten Hälfte führte die MT, bei der besonders Torwart Nebosja Simic einen herausragenden Tag hatte, sogar kurz, die Partie wog hin und her.

MT scheitert im wieder an Wolff

Mitte der zweiten Halbzeit zogen die Kieler dann aber etwas davon. Die MT fand defensiv gegen ein Kieler Sieben-gegen-Sechs und offensiv zu wenig Lösungen, beim 19:15 (44.) wuchs der Vorsprung wieder auf vier Tore. Die Melsunger scheiterten anschließend immer wieder an Kiel-Keeper Andreas Wolff und konnten das Spiel nicht mehr drehen.

Für die Nordhessen ist es die dritte Final-Niederlage nach 2021 und 2024. Für Kiel hingegen ist es bereits der 13. Pokal-Sieg. Rang drei ging am frühen Nachmittag überraschend an den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, der im kleinen Finale die Rhein-Neckar Löwen 32:31 besiegte.

"Kiel hat verdient gewonnen. Wir haben es wieder nicht geschafft. Das tut weh und ist verdammt schmerzhaft", betonte Timo Kastening nach dem Finale am ARD-Mikrofon.