Trainer Roberto Garcia Parrondo wird sich in Zukunft ganz auf die MT Melsungen konzentrieren. Seinen Job als Nationalcoach Ägyptens hängt der Spanier an den Nagel.

Roberto Garcia Parrondo wird ab sofort nur noch für die MT Melsungen tätig sein. Der Coach, der seit seinem Amtsantritt beim nordhessischen Bundesligisten parallel auch die ägyptische Nationalmannschaft weiter betreute, wird dieser Tätigkeit in Zukunft nicht mehr nachgehen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

"Ich werde den Vertrag mit dem ägyptischen Verband nicht verlängern. Man hatte mich gebeten, dort Vollzeit weiterzuarbeiten, aber ich habe gesagt, dass das unmöglich ist, da ich bei der MT Melsungen bin und den Club jetzt nicht verlassen werde", wird der 43-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

"Klares Statement zugunsten der MT"

"Roberto hat mit dieser Entscheidung ein klares Statement zugunsten der MT abgegeben", so MT-Sportdirektor Michael Allendorf. "Sein Engagement bei uns hat unter seiner bisherigen Doppelfunktion in keinster Weise gelitten. Roberto arbeitet akribisch daran, unser Team voranzubringen. Insofern freuen wir uns sehr, dass er diesen eingeschlagenen Weg auch in den kommenden Jahren mit oberster Priorität auf die MT fortsetzen wird."

Bevor Parrondo im Oktober 2021 zur MT Melsungen kam, hatte er als Coach die ägyptische Nationalmannschaft zur Afrika-Meisterschaft und Platz vier bei den olympischen Spielen in Tokio geführt. Ein paralleles Engagement als Nationaltrainer kann sich Parrondo aber auch in Zukunft vorstellen. "Ich coache gerne eine Nationalmannschaft, aber die Bedingung dabei ist immer, dass ich mit der MT Melsungen weiterarbeiten kann."