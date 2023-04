Auf die MT Melsungen wartet in der Handball-Bundesliga ein dicker Brocken. Die Hessen empfangen den amtierenden Meister SC Magdeburg.

Die zehntplatzierten Hessen wollen nach dem Sieg in Stuttgart am Donnerstagabend am Sonntag gegen den SC Magdeburg nachlegen. Die Partie in der Kasseler Rothenbach-Halle beginnt um 14 Uhr.

"Wir müssen eine großartige Leistung vor unseren Fans zeigen. Das sind wir ihnen schuldig", so Kreisläufer Rogerio Moraes. "Wir wollen dem Publikum danken, dass es uns in guten und schlechten Zeiten unterstützt. Wir können den Frust über die schlechten Resultate verstehen. Am Sonntag brauchen wir wieder die Unterstützung."