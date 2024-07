Die Handball-Bundesliga hat am Freitag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht und den beiden hessischen Teams einen Auftakt in der Ferne beschert.

Die MT Melsungen tritt demnach am 5. September (19 Uhr) beim TBV Lemgo an. Die HSG Wetzlar startet zwei Tage später beim Deutschen Meister SC Magdeburg (18 Uhr). "Unser Startprogramm ist eine echte Herausforderung und damit auch eine große Chance, gleich in einen Lauf zu kommen", sagte HSG-Coach Frank Carstens. Zum Hessen-Derby zwischen Wetzlar und Melsungen kommt es am ersten Dezember-Wochenende. Die Terminierung folgt.