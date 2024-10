Handball-Bundesliga MT Melsungen gewinnt mit Herzschlag-Finale in Leipzig

Die MT Melsungen hat einen weiteren Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Auswärts in Leipzig blieb es aber bis zur letzten Sekunde spannend.

Spitzenreiter MT Melsungen hat am Donnerstag in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg gefeiert. Die Nordhessen gewannen am Ende mit 28:27 (13:14) in Leipzig. Die Partie wogte bis zum Schluss hin und her.

Vor der Partie hatten die Melsunger in der Mannschaftsgruppe einen Video-Ausschnitt von Stefan Kretzschmar geteilt, der im auf Dyn eine Niederlage der MT vorhergesagt hatte. Doch nur beim 8:8 durch Timo Kastening schaffte die MT ein Remis im ersten Durchgang, lief ansonsten dauernd einem Rückstand hinterher. "Es wird ein enges Spiel bis zum Ende, wir müssen die Abwehr dichter bekommen", sagte Sportchef Michael Allendorf in der Pause bei Dyn.

Balenciaga mit dem letzten Wurf

Er sollte Recht behalten, die MT war plötzlich viel besser im Geschehen. In der 40. Minute gab es einen 4:0-Lauf. Kurz vor dem Ende brachte erst Timo Kastening die Melsunger in Unterzahl mit 27:25 in Front. Doch danach verwarf Ian Barrufet einen Siebenmeter und die Leipziger kamen wieder ran. Trainer Parrondo nahm eine Auszeit und Erik Balenciaga fasste sich ein Herz. Sein Treffer brachte den Sieg für die MT. Bester Werfer war Aaaron Mensing mit acht Treffern.