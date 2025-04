Die Handballer der MT Melsungen zeigen zwar eine durchwachsene Leistung, fahren in Bietigheim aber doch einen verdienten Sieg ein - und sind nun punktgleich mit dem Tabellenführer aus Berlin.

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen haben ihre Pflicht erfüllt und beim Drittletzten SG BBM Bietigheim gewonnen. Die Nordhessen setzten sich am Samstagabend mit 32:28 (15:14) durch und bleiben damit mittendrin im Rennen um den Meistertitel. Zeitgleich ließ der Tabellenführer aus Berlin in Erlangen einen Punkt liegen (31:31), ist nun punktgleich mit der MT, aber dank der besseren Tordifferenz weiterhin an der Spitze. Hannover-Burgdorf kann am Sonntag noch an Berlin und Melsungen vorbeiziehen.

Über weite Strecken der ersten Hälfte hatte der Favorit aus Nordhessen in Bietigheim noch seine Probleme, tat sich gerade im Angriffsspiel schwer, lag zwischenzeitlich auch zurück. Erst in den letzten Minuten vor der Pause zogen die Gäste etwas an und gingen immerhin mit einer Ein-Tor-Führung in die Kabine. "Die erste Hälfte war ein Warnschuss", sagte MT-Kapitän Timo Kastening bei Dyn, die letzte Intensität habe gefehlt.

Jetzt wartet die erste Titelchance

Kritisiert und verbessert: Die Gäste agierten zwar auch nach dem Seitenwechsel nicht an ihrem Limit, sie waren nun aber deutlich fokussierter und nutzten ihre Qualitätsvorteile zu einem letztlich ungefährdeten Erfolg. Nikolaj Enderleit war mit sieben Toren erfolgreichster Werfer der Melsunger. Für die MT geht es am kommenden Wochenende im Pokal-Final-Four in Köln um den ersten Titel der Saison.