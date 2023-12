Die Auslosung des DHB-Pokal-Viertelfinals hat den Nordhessen ein vergleichbar schwaches Los beschert.

Die MT Melsungen muss im Viertelfinale des DHB-Pokals bei der TuS N-Lübbecke ran. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die Ostwestfalen sind der letzte verbliebene Zweitligist in diesem Wettbewerb und damit für die MT ein vergleichbar schwacher Gegner. Wann genau die Partie stattfinden wird, ist noch nicht klar. Entweder wird es der 3. oder 4. Februar werden. Gespielt wird in Lübbecke. Die frühere Kreissporthalle hat eine Kapazität von rund 3.000 Plätzen. Überstehen die Melsunger das Pokal-Viertelfinale, ziehen sie ins Final Four ein, das Mitte April in Köln ausgetragen wird.