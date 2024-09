Die MT Melsungen ist nur einen Schritt von der European League entfernt.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 13:41 Uhr

Die Nordhessen müssen am Samstag (17 Uhr) nur noch das Qualifikationsrückspiel im norwegischen Elverum absolvieren. Das Hinspiel hatte Melsungen in der heimischen Rothenbach-Halle vergangenes Wochenende mit 28:23 gewonnen. Bedeutet: Selbst bei einer Niederlage mit weniger als fünf Toren Rückstand hat sich die MT für die Gruppenphase qualifiziert. Herrscht nach Hin- und Rückspiel hingegen Tor-Gleichstand zwischen beiden Mannschaften, kommt es direkt im Anschluss an das Rückspiel zum entscheidenden Siebenmeter-Werfen.