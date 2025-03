Die MT Melsungen reagiert auf die Personalsorgen und stattet Felix Danner mit einem Kurzzeit-Vertrag aus. Der Kreisläufer hatte seine Handball-Karriere eigentlich schon beendet, jetzt soll er bei der Titeljad der Nordhessen helfen.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 15:08 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Handball-Renter Felix Danner wird zum Feuerwehrmann bei der MT Melsungen. Bereits vor zwei Wochen gab der Kreisläufer sein überraschendes Comeback beim Heimspiel gegen Leipzig. Nun ist klar: Danner wird im Saisonendspurt auch weiterhin für die Nordhessen auf der Platte stehen.

Wie die MT am Mittwoch bekanntgab, haben sich beide Seiten auf einen befristeten Vertrag mit einer Laufzeit von vier Wochen geeinigt. "Ich bin da und versuche zu helfen", wird Danner in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

MT ist für Danner eine Herzensangelegenheit

Der Publikumsliebling spielte zwischen 2009 und 2021 für die Melsunger, hatte dann nach weiteren Station in Wetzlar und Balingen seine Karriere aber eigentlich im vergangenen Sommer beendet. Eigentlich. Denn weil die MT aktuell große Personalsorgen plagen, überzeugten sie Danner davon, seine Handballschuhe wieder vom Nagel zu nehmen.

"Wäre ein anderer Verein auf mich zugekommen, hätte ich 'Nein' gesagt", erklärte Danner. Doch die MT sei für ihn "eine Herzensangelegenheit". Daher soll der Kreisläufer wenig Bedenkzeit gebraucht haben, um "Ja" zum Comeback zu sagen.

MT mit Danner in Hamburg gefordert

Das zweite Mal wird der 39-Jährige bereits am Donnerstag (19 Uhr) für die MT Melsungen auflaufen, wenn die Nordhessen beim Tabellenelften HSV Hamburg gefordert sind. Im Kampf um die Meisterschaft ist ab jetzt jede Partie ein Endspiel. So führt die MT zwar acht Spieltage vor Schluss aktuell die Tabelle der Handball-Bundesliga an, doch die Konkurrenz aus Berlin, Hannover und Kiel ist den Nordhessen dicht auf den Fersen.