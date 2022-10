Der Bundesliga-Start verlief mittelprächtig, nun ist der MT Melsungen im DHB-Pokal in Erlangen aber ein Ausrufezeichen geglückt. Der Sieg soll nun auch für das Derby beflügeln.

Es geht deutlich leichter in der zweiten Runde des Pokals. Das war der MT Melsungen vor der Partie beim HC Erlangen bewusst. Auswärts, dazu bei einem in der Tabelle höher platzierten Liga-Konkurrenten, einen eigenen durchwachsenen Saisonstart im Gepäck. Ein Aus war da, freundlich ausgedrückt, mehr als nur eine Möglichkeit. Aber: Die Nordhessen zeigten eine starke Leistung, gewannen am Ende mit 34:30 souverän und stehen damit im Achtelfinale. Es war ein Pokal-Ausrufezeichen zum exakt richtigen Zeitpunkt.

"Dieser Sieg war auch für das Selbstvertrauen wichtig", betonte MT-Sportdirektor Michael Allendorf nach der Partie. In der Liga sind die Nordhessen aktuell nur Vierzehnter, laufen den eigenen Erwartungen jetzt schon hinterher. Da tut der Zweitrunden-Sieg im Pokal besonders gut. "Die Mannschaft hat sich nach den guten letzten Ligaspielen, die aber leider keine Punkte brachten, jetzt belohnt", so Allendorf.

In der Liga herrscht weiter Aufholbedarf

Ganz im Gegensatz zur MT ist Erlangen nämlich sehr gut in die neue Saison gestartet, steht aktuell auf Rang fünf. Eigentlich ein Tabellenplatz, wo sich auch die Nordhessen verorten würden - oder besser: gerne verorten würden. "Wir hatten noch gut das Ligaspiel von vor drei Wochen in Erinnerung und wussten deshalb, dass uns in Erlangen eine sehr schwere Aufgabe erwartet", so Allendorf. "Wir freuen uns jetzt natürlich sehr, das geschafft zu haben."

Bei dem einen Erfolgserlebnis soll es aus Melsunger Sicht jetzt natürlich nicht bleiben. In der Liga herrscht weiterhin Aufholbedarf, der Pokal-Schwung soll direkt in den Alltag mitgenommen werden. Denn am Sonntag steht das prestigeträchtige Hessenderby gegen die HSG Wetzlar an.

Weitere Informationen Hessen-Derby im heimspiel! Eine Zusammenfassung des Hessenderbys zwischen Melsungen und Wetzlar sehen sie am Sonntag ab 22.05 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Hessenderby am Sonntag

"Wir hoffen jetzt auf einen schlagbaren Pokalgegner, konzentrieren uns aber zunächst auf das Hessenderby gegen Wetzlar am Sonntag in Kassel", betonte auch Allendorf. Die Mittelhessen sind nur unwesentlich besser in die Saison gestartet. Für beide heißt es am Sonntag (16.05 Uhr) daher: Verlieren verboten!