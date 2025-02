Für die MT Melsungen steht in der Handball-Bundesliga das nächste Topspiel an - gegen den aktuellen Meister. Ein Neuzugang scharrt besonders mit den Hufen.

Auf der einen Seite der aktuelle Meister, auf der anderen Seite der aktuelle Tabellenführer: Die Partie der MT Melsungen beim SC Magdeburg am Sonntag (15 Uhr) ist ein echtes Gipfeltreffen. Für die Nordhessen ist es die Chance, die Spitzenposition weiter zu festigen.

Hinspiel war klare Sache

"Um in Magdeburg zu gewinnen, ist ein nahezu perfektes Spiel nötig", warnt MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo. "In Magdeburg zu spielen, ist neben Kiel und Flensburg die schwerste Aufgabe während einer ganzen Saison." Allerdings wissen er und sein Team sehr gut, wie man den SCM schlägt: Das Hinspiel in Melsungen war mit 31:23 eine klare Sache.

Davon wollen sich die Melsunger nicht täuschen lassen. Auch nicht von der Tatsache, dass Magdeburg in der Tabelle aktuell elf Punkte Rückstand hat - schließlich hat die Mannschaft auch drei Spiele weniger absolviert als die MT und könnte entsprechend noch aufholen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache: Während die MT in der Bundesliga zuletzt sieben Siege in Serie feierte, gab es für den Meister in diesem Zeitraum neben drei Erfolgen und einem Remis gleich drei Niederlagen.

Weitere Informationen HSG kann Schützenhilfe leisten Während es die MT Melsungen mit Magdeburg zu tun bekommt, kann der zweite hessische Bundesligist Schützenhilfe leisten: Die HSG Wetzlar trifft am Sonntag um 16.30 Uhr auf den THW Kiel, der aktuell vier Punkte Rückstand auf die MT hat. Einen Blick nach Nordhessen hat HSG-Trainer Frank Carstens trotzdem nicht - er konzentriert sich auf die Aufgabe seines Teams. "Kiel pflügt im Moment durch die Liga, das ist schon beeindruckend. Man muss sie auf dem falschen Fuß erwischen", sagte er dem hr-sport. Ende der weiteren Informationen

Soler vor Bundesliga-Debüt

Nachdem die MT unter der Woche zum Hauptrundenauftakt in der European League gerade so ein Unentschieden gegen Kiel retten konnte, ist einer besonders heiß auf die Partie in Magdeburg: Neuzugang Marti Soler durfte international erstmals ran, nun winkt sein Bundesliga-Debüt für die Melsunger.

Dass er für seine ersten Einsätze gleich so starke Gegner erwischt hat, macht dem 21-jährigen Linksaußen nichts aus. "Was soll’s? Für solche Spiele wirst du Profi", so seine abgezockte Einstellung. Es werde am Sonntag vor allem auf die Defensive ankommen und die Magdeburger seien bärenstark im Eins-gegen-Eins, so seine Einschätzung.

Jonsson trifft auf die zukünftigen Kollegen

Ein besonderes Spiel wird es auch für einen weiteren Akteur im MT-Kader: Elvar Örn Jonsson wird, das steht schon jetzt fest, im Sommer von Melsungen nach Magdeburg wechseln. "Es wird ein großer Spaß, dort zu spielen", sagte er im Interview mit der Hessische/Niedersächsische Allgemeinen. Aber: "Mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf meiner Arbeit bei der MT."