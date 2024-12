Sieg gegen Hannover MT Melsungen feiert Weihnachten als Tabellenführer

Die MT Melsungen lässt sich auch von Verfolger Hannover-Burgdorf nicht aufhalten und behauptet die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga. Die Gäste erwischen einen rundum gebrauchten Tag.

Die MT Melsungen hat im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt und die Tabellenführung ausgebaut. Einen Tag vor Heiligabend schüttelten die Nordhessen durch das deutliche 31:23 (11:8) den zuvor zweitplatzierten und hartnäckigen Verfolger TSV Hannover-Burgdorf ab und feierten damit ihren sechsten Pflichtspielsieg in Folge.

Nach 16 Partien führt Melsungen (28:4 Punkte) die Liga vor den Füchsen Berlin, dem THW Kiel und Hannover an (alle 24:8).

Hannover steckt im Stau

Nachdem der Spielbeginn um eine halbe Stunde aufgrund einer Verspätung des Hannoveraner Teambusses verschoben worden war, legte Melsungen in der Rothenbach-Halle stark los. Erst nach einer Auszeit von Trainer Christian Prokop fand Hannover angeführt von Nationalspieler Renars Uscins (fünf Tore) besser ins Spiel.

Melsungen setzte sich in der Mitte des zweiten Durchgangs aber entscheidend ab, bester Werfer war Ian Barrufet mit sieben Treffern. Nach dem direkten Duell sind beide Klubs und ihre Nationalspieler vor der WM-Pause noch ein weiteres Mal im Einsatz: Die MT reist am 27. Dezember nach Göppingen, Hannover ist in Bietigheim gefordert.