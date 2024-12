Sieg in Gummersbach Die MT wankt, fällt aber nicht

In Gummersbach tut sich die MT Melsungen lange schwer und gerät rund zehn Minuten vor Schluss sogar in Rückstand. In der Schlussphase bleibt der Tabellenführer dann jedoch cool.

Veröffentlicht am 16.12.24 um 20:45 Uhr









Dainis Kristopans setzt sich im Spiel in Gummersbach kraftvoll durch. Bild © Imago Images

