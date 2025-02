Die MT Melsungen liefert Magdeburg einen Kampf, verliert am Ende aber doch das Spiel. Die Nordhessen aber bleiben an der Spitze der Handball-Bundesliga.

Die MT Melsungen bleibt zwar der Tabellenführer der Handball-Bundesliga, muss aber einen Rückschlag hinnehmen. Die Nordhessen verloren am Sonntag beim starken SC Magdeburg mit 28:29 (13:16). Die Gäste-Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo lief stets einem Rückstand hinterher, hatte in der engen Schlussphase aber dennoch die Chance auf einen Punktgewinn. Ohne Erfolg. Treffsicherster Werfer der Hessen war Ian Barrufet mit neun Toren. "Wir sind im gesamten Spiel hinten dran gewesen und waren in allen Bereichen einen Tick schlechter. Es ist extrem bitter, dass wir nicht an unser Leistungsmaximum herangekommen sind", sagte Melsungens Rechtsaußen Timo Kastening.

In der ersten Hälfte zeigten die Melsunger ungewohnte Schwächen. Gerade die Abwehr bekam wenig Zugriff, ermöglichte den Magdeburgern vergleichsweise einfache Treffer. Auch die ansonsten so herausragenden Gäste-Torhüter bekamen quasi keinen Ball zu fassen, im gesamten Spiel zeigten sie lediglich vier erfolgreiche Paraden. MT-Profi Aaron Mensing sagte nicht umsonst in der Halbzeitpause bei Dyn: "Das Beste ist noch, dass wir nur drei Tore hinten sind." In der Tat ließ der Pausenstand Melsungen alle Möglichkeiten.

Melsungen schnuppert, Magdeburg schnappt zu

Nach dem Seitenwechsel wurde das ohnehin intensive Spiel noch einmal intensiver. Melsungen gab nicht auf, stabilisierte die Abwehr und hielt sich stets drin in der Begegnung. Eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Nordhessen nur noch einen Treffer zurück. Die Crunchtime war eröffnet, Melsungen schnupperte immer wieder am Punktgewinn, letztlich behielt der SCM aber nicht unverdient die Oberhand. Die MT führt mit 32:4 Punkten die Tabelle weiter an.