Umkämpfter Sieg gegen Gummersbach MT Melsungen hält Titel-Traum am Leben

MT Melsungen hält Titel-Traum am Leben

Die MT Melsungen kommt gegen den VfL Gummersbach sehr spät in Schwung, zeigt dann aber Herz und bleibt in der Handball-Bundesliga oben dran. Große Sorgen machen sich die Nordhessen aber um Torhüter Nebojsa Simic.

Veröffentlicht am 19.04.25 um 20:51 Uhr

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga im Titelrennen.

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga im Titelrennen. Bild © Imago Images

Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage im Pokal-Finale gegen den THW Kiel hat die MT Melsungen zumindest in der Bundesliga wieder Grund zum Jubeln. Die Nordhessen kämpften sich am Samstag in eigener Halle zu einem 26:25-Erfolg gegen den VfL Gummerbach und bleiben Tabellenführer Berlin damit auf den Fersen. Die Füchse sind aktuell punktgleich.

MT kommt sehr schwer ins Spiel

Die MT, die erneut große personelle Probleme hatte und unter anderem auf Dainis Kristopans und Timo Kastening verzichten musste, kam gegen Gummersbach lange überhaupt nicht ins Rollen und tat sich sichtlich schwer. Mitte der zweiten Hälfte sorgte dann aber eine Unterzahl, in der die Bartenwetzer ausglichen, für die Wende. Eine sensationelle Einzelaktion von Elvar Örn Jonsson sorgte kurz später für die erste Melsunger Füphrung überhaupt. Wohlgemerkt: Da war fast schon eine Dreiviertelstunde gespielt.

In der Folge wurde die MT, bei der vor allem Spielmacher Erik Balenciaga einen starken Tag erwischte, ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann trotz einer Roten Karte gegen Adrian Sipos und einer wilden Schlussphase hochverdient.

Simic muss verletzt raus

Große Sorgen gibt es jedoch um Torhüter Nebosja Simic. Der Montenegriner verdrehte sich Mitte des zweiten Durchgangs bei einer Abwehraktion das Knie und humpelte vom Feld. Seine Familie eilte umgehend zur Bank und erkundigte sich nach dem Wohlergehen von Ehemann und Papa, auch seine Mitspieler umringten den Schlussmann unmittelbar nach der Schlusssirene. Eine Diagnose gibt es bislang aber noch nicht.