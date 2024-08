Die Olympischen Spiele in Paris sind gerade erst vorbei, da steht für den gebürtigen Rüdesheimer schon die Vorbereitung auf die neue Saison an.

"Am Mittwoch darf ich schon wieder in Flensburg anfangen. Da hab ich keine Zeit abzuschalten", so Golla. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft hatte es mit seinem Team bei Olympia ins Finale geschafft. Unterlag dort aber Dänemark deutlich mit 26:39. Bei Flensburg-Handewitt steht für Golla das erste Saisonspiel in der Handball-Bundesliga am 6. September gegen Erlangen an.