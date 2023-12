Erfolgreicher Mittwoch für die hessischen Handball-Bundesligisten: Sowohl die HSG Wetzlar als auch die MT Melsungen haben wichtige Siege eingefahren. Besonders eng war dabei die Partie der Nordhessen.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga einen enorm wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Mittelhessen gewannen vor heimischem Publikum am Mittwoch gegen Leipzig mit 30:27. Die HSG macht damit in der Tabelle weiter Boden gut.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig 30:27 (15:15) Tore Wetzlar: Rubin 7, Cavor 4, Fredriksen 4, Mellegard 4, Novak 4/1, Zelenovic 4, Meyer Ejlersen 1, Vranjes 1, Wagner 1

Tore Leipzig: V. Kristjansson 9/3, Semper 7, Klima 4, Binder 2, Ernst 2, M. Gebala 1, Peter 1, Strosack 1

Zuschauer: 3.153 Ende der weiteren Informationen

Melsungen besiegt Gummersbach

Einen richtigen Zittersieg feierte zur gleichen Zeit die MT Melsungen. Die Nordhessen besiegten den Tabellenachten aus Gummersbach mit 26:25. Die MT musste dabei bis in die Schlussminute zittern, ehe der knappe Sieg unter Dach und Fach war. Melsungen bleibt damit an den Top drei der Liga dran.

Weitere Informationen MT Melsungen - VfL Gummersbach 26:25 (13:14) Tore Melsungen: Balenciaga Azcue 8, Kastening 5, Kristopans 4, Martinovic 4/1, Arnarsson 2, Kühn 1, N. Simic 1, Sipos 1

Tore Gummersbach: Blohme 6, Milos Vujovic 4/4, J. Köster 3, Mappes 3, Vidarsson 3, Horzen 2, Kodrin 2, Häseler 1, Tskhovrebadze 1

Zuschauer: 4.491 Ende der weiteren Informationen