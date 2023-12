Parcours statt Konzertbühne: In der Frankfurter Festhalle geht es in den nächsten Tagen um wichtige internationale Titel im Reitsport. Die beiden Marburger David Will und Richard Vogel wollen beim Springreiten ein Wörtchen mitreden.

Videobeitrag Video 14-jährige Nora Feldmann beim Festhallen-Reitturnier dabei Video Für Nora Feldmann geht ein Traum in Erfüllung. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick in der Frankfurter Festhalle: Dort, wo normalerweise große Stars der Musikszene ihre Konzerte geben, ist jetzt ein Sand-Kunststoff-Gemisch ausgestreut. Dazu stehen große verschieden-farbige Hindernisse fürs Springreiten stehen bereit.

Bei der 50. Auflage des Festhallen-Reitturnier werden sich insgesamt 58 Reiter und 122 Pferden dem Parcours stellen - darunter auch zwei Hessen mit Titelambitionen: David Will und Richard Vogel aus Marburg-Dagobertshausen.

Will und Vogel betreiben in dem kleinen Stadtteil einen Stall und gehören zur internationalen Elite des Sports. Der 35-jährige Will gewann im vergangenen Jahr den Großen Preis beim Pfingstturnier in Wiesbaden. Sein 26 Jahre alter Kompagnon, Mitglied des Championatskaders, siegte kürzlich beim Fünf-Sterne-Turnier in Genf im Großen Preis.

Richard Vogel war im Sommer auch beim CHIO Aachen dabei. Bild © Imago Images

Bis Sonntag geht es um Titel

Mit Gerrit Nieberg geht zudem ein gebürtiger Hesse an den Start. Der Sieger im Großen Preis von Aachen 2022 wuchs im nordhessischen Homberg/Ohm auf, heute lebt er im westfälischen Sendenhorst.

Neben dem Springreiten wird beim Festhallen-Reitturnier auch noch die Dressur ausgetragen. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag geht es in beiden Disziplinen um verschiedene nationale und internationale Titel.