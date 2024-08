Die Frankfurter Footballer verspielen in Köln im letzten Viertel einen sichergeglaubten Sieg - und verlieren das Spiel schließlich nach Verlängerung.

Ein letzter, verzweifelter Versuch landete auf der Tartanbahn des Kölner Südstadions: Die Frankfurt Galaxy haben am Sonntag ein dramatisches Spiel bei den Cologne Centurions nach Verlängerung verloren. Die Partie der European League of Football (ELF) endete aus Sicht der hessischen Gäste letztlich mit 37:43.

Dabei hatten die Frankfurter, und das machte die Niederlage besonders bitter, lange Zeit wie der Sieger aus. Vor dem letzten Viertel führte eine starke Galaxy mit 37:20 - der Auswärtssieg war zum Greifen nah. Dann aber drehten die Gastgeber auf, die Hessen wurden förmlich überrannt. 0:17 endete das letzte Viertel aus Galaxy-Sicht, was gleichbedeutend war mit einer Verlängerung. In der setzten die Kölner ihren Lauf fort und gewannen knapp. Am kommenden Samstag geht es für die Frankfurter im eigenen Stadion am Bornheimer Hang gegen die Madrid Bravos weiter.