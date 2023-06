Frankfurt Galaxy jubelt über den Sieg in Ungarn.

Frankfurt Galaxy jubelt über den Sieg in Ungarn. Bild © Imago Images

Frankfurt Galaxy konnte in der zweiten Partie in der European League of Football erstmals gewinnen. Mit Thomas Fischbach stach gegen den ungarischen Vertreter Fehervar hervor.

Frankfurt Galaxy hat die richtige Antwort auf die Auftaktniederlage bei Rhein Fire gegeben und die zweite Partie der ELF-Saison für sich entschieden. Die Hessen kamen auf dem First Field Szekesfehervar beim ungarischen Vertreter Fehervar Enthroners am Samstagabend zu einem deutlichen 48:13 (26:13).

Mann des Tages war Running Back Thomas Fischbach, der die Partie für den Meister von 2021 mit drei Touch Downs beinahe im Alleingang entscheiden konnte.