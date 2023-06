Frankfurt Galaxy hat den Auftakt in die neue Football-Saison verpatzt. Bei Erzrivale Rhein Fire machte den Hessen vor allem ein Ex-Teammitglied zu schaffen.

Frankfurt Galaxy hat den Auftakt in die neue Saison der European League of Football (ELF) in den Sand gesetzt. Die Men in Purple mussten sich im Top-Spiel am Sonntag bei Erzrivale Rhein Fire in Duisburg 9:33 geschlagen geben. Schon nach der ersten Halbzeit lagen die Hessen mit 6:19 zurück.

Matchwinner aufseiten der Gastgeber war Wide Receiver Anthony Mahoungou, der vor zwei Jahren noch für die Galaktischen gespielt hatte. Der Franzose fing fünf Pässe für 137 Yards und erzielte einen Touchdown. Bei der Galaxy gelang dem US-Amerikaner Reece Horn der einzige Touchdown der Partie.