Angelique Kerber auf dem Platz in Bad Homburg

Angelique Kerber auf dem Platz in Bad Homburg Bild © Tassilo Hackert

Kerber testet Rasen vor Turnier in Bad Homburg

Angelique Kerber ist aktuell in ihrer Baby-Pause. Als Turnierbotschafterin ließ sie es sich dennoch nicht nehmen, in Bad Homburg auf den Platz zu gehen, was ihr direkt Lust auf mehr machte.

Audiobeitrag Audio Zahlreiche Stars bei den Bad Homburg Open Audio Iga Swiatek schlägt erstmals bei den Bad Homburg Open auf. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Angelique Kerber hat sich erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Liane wieder öffentlich auf einem Tennisplatz gezeigt. Die 35 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin testete in Bad Homburg den Rasen des WTA-Turniers vor dem Start am Sonntag.

Rückkehr auf die Profitour angepeilt

"Kann ich jetzt eigentlich noch eine Wildcard kriegen, oder geht es nicht mehr?", rief die einstige Weltranglistenerste scherzhaft Turnierdirektor Aljoscha Thron zu, mit dem sie einige Bälle schlug. Kerber ist Turnierbotschafterin des Events, das die Bilder ihrer kleinen Trainingseinheit bei Instagram zeigte.

Kerber war im Februar erstmals Mutter geworden und kündigte an, auf die Profitour zurückkehren zu wollen. Die einstige Siegerin von Wimbledon, der Australian Open und der US Open hat unter anderem die Olympischen Spiele 2024 weiter im Blick. "Es bedeutet mir alles, eine professionelle Athletin zu sein, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich jetzt gehe", teilte sie damals mit.

Wildcards für Niemeier und Lisicki

Tatsächlich mit Wildcards in Bad Homburg dabei sind übrigens Jule Niemeier und Sabine Lisicki. Auch Tatjana Maria wird im Kurpark an den Start gehen. Maria und Niemeier hatten im vergangenen Jahr mit ihren Halbfinal- und Viertelfinalteilnahmen in Wimbledon ihre Qualitäten auf Rasen nachgewiesen.

Lisicki erreichte bei dem Jahreshighlight 2013 sogar das Finale, kämpft aber aktuell weiter um den Anschluss. Im vergangenen Jahr schaffte Lisicki mit einem Viertelfinale in Bad Homburg ihr bestes Ergebnis 2022. "Ich liebe diesen Belag einfach", sagte sie.

Niemeier musste am Donnerstag beim Turnier in Berlin allerdings aufgrund einer Verletzung aufgeben. Ob ihr Start in Bad Homburg gefährdet ist, ist aktuell unklar.

Weitere Informationen Tickets zu verschenken Der hr-sport verschenkt für Montag (26. Juni) 4 x 2 Tickets für die Bad Homburg Open. Alles, was Sie tun müssen, ist das untenstehende Formular auszufüllen, ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Aus allen Einsendungen losen wir dann vier glückliche Tennis-Fans aus, die die Tickets per Mail zugesendet bekommen. Ende der weiteren Informationen