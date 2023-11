In Wolfsburg liegen die Löwen Frankfurt lange komfortabel in Führung, müssen am Ende aber noch mal zittern. Erst in der letzten Sekunde machen sie endgültig den Deckel drauf.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag einen Auswärtssieg in der DEL gefeiert: In Wolfsburg gewannen sie mit 4:2.

Die Hessen hatten nach Treffern von Joe Cramarossa, Dominik Bokk und Carter Rowney vor dem letzten Drittel deutlich mit 3:0 geführt. Die Gastgeber kamen dann aber auf 2:3 ran, die zuvor souveränen Löwen mussten noch mal zittern. Erst ein Empty-Net-Goal von Rowney mit der Schlusssirene machte den Auswärtserfolg perfekt.

DEL macht Länderspielpause

Mit 26 Punkten aus 18 Partien stehen die Löwen Frankfurt weiter im Tabellenmittelfeld. Die DEL geht nun erst mal in eine Länderspielpause, am 17. November (19.30 Uhr) stehen die Frankfurter dann gegen Straubing wieder auf dem Eis.

In der DEL2 verloren die Kassel Huskies 3:6 in Bietigheim,´der EC Bad Nauheim schlug Kaufbeuren mit 3:2.