Die Löwen mussten sich in Schwenningen geschlagen geben. Bild © Imago Images

Löwen unterliegen in Schwenningen, Siege für Kassel und Bad Nauheim

Löwen können in Schwenningen nicht mithalten

In einer sehr hart-geführten Partie mussten sich die Löwen Frankfurt bei den Schwenninger Wild Wings geschlagen geben. In der DEL2 machten es der EC Bad Nauheim und die Kassel Huskies deutlich besser.

Viele Tore und noch mehr Strafen: In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Löwen Frankfurt am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:6 verloren. Während die Hessen im ersten Drittel durch die Tore von Cody Kunyk (6.) und Markus Schweiger (15.) noch gut mithalten konnten, entglitt ihnen in der Folge die Partie.

Besonders der zweite Spielabschnitt war geprägt von einigen üblen Fouls: Die Schiedsrichter mussten gleich mehrmals Spieler wegen übertriebener Härte und Faustschlägen vom Eis schicken. In der gesamten Partie kamen beide Teams auf über 20 Strafminuten.

Sieg für Kassel und Bad Nauheim

Deutlich ruhiger ging es bei den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim zu. Beide hessischen Teams gewannen am Freitagabend ihre Spiele in der DEL2. Kassel setzte sich deutlich mit 7:3 bei den Starbulls Rosenheim durch und bleibt weiter an der Tabellenspitze.

Der EC Bad Nauheim wurde im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 4:1. In der Tabelle stehen die Roten Teufel aus der Wetterau weiter auf Rang 5.