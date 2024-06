Deutsche Meisterschaft in Frankfurt: Brendel gewinnt am Boden

Turner Pascal Brendel aus Wetzlar hat einen Tag nach seiner verpassten Titelverteidigung im Mehrkampf die Deutsche Meisterschaft am Boden gewonnen.

Einen Tag nach seinem vierten Platz im Mehrkampf sicherte sich Turner Pascal Brendel am Sonntag in der fast ausverkauften Frankfurter Ballsporthalle am Boden die Deutsche Meisterschaft. Der 20 Jahre alte Wetzlarer überzeugte im Finale mit einer sauber geturnten Übung und holte 14,325 Punkte. Der zweite Platz ging an Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach. Er bekam vom Kampfgericht 13,975 Zähler. Die Bronzemedaille sicherte sich Dario Sissakis vom SC Berlin mit 13,800 Punkten.