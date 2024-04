Erste Finalteilnahme, erster Triumph - und das auch noch in eigener Halle in Bad Vilbel. Die Deutsche Meisterschaft hätte für den SV Fun-Ball Dortelweil nicht besser laufen können.

Bei seiner dritten Teilnahme am Finalturnier der Badminton-Bundesliga hat sich der SV Fun-Ball Dortelweil zum ersten Mal den Titel gesichert – und das auch noch vor heimischen Publikum in Bad Vilbel. Die Entscheidung im Finale am Sonntag gegen den 1. BC Wipperfeld fiel im zweiten Herren-Doppel. Am Samstag hatte Dortelweil das Halbfinale gegen den SC Union Lüdinghausen für sich entschieden.