Er bleibt: Die Löwen Frankfurt können auch kommende Saison auf die Dienste von Top-Scorer Dominik Bokk zählen. Die Vertragsverlängerung des Stürmers dürfte einige Fans überraschen.

"Wir haben Bokk" - mit diesen Worten haben die Löwen Frankfurt die Vertragsverlängerung mit Dominik Bokk bekannt gegeben. Der 23-Jährige wird auch in der kommenden Saison für die Hessen stürmen. Das teilte der Verein am Freitagabend mit.

Top-Scorer bei den Frankfurter

Bokk spielt bei den Frankfurter aktuell eine sehr starke Saison und hat bereits 23 Treffer für die Löwen in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) erzielt. Der Bestwert der Mannschaft und Top drei der gesamten Liga. Mit diesen vielen Toren wurde bei den Fans die Sorge immer größer, dass Bokk den Verein wechseln könnte. Jetzt die Gewissheit: Er bleibt mindestens für eine weitere Spielzeit.

Auch Frankfurts Sportdirektor Franz-David Fritzmeier zeigte sich darüber erleichtert: "Wir freuen uns sehr, dass Dominik sich entschieden hat, weiter für die Löwen Frankfurt zu stürmen." Und weiter: "Dominik hat gemeinsam mit uns einen sehr guten Schritt, in seiner immer noch jungen Karriere, nach vorne gemacht und sein überragendes Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt."

"Noch nie in so einer lauten Halle gespielt"

Bokk wechselte von den Chicago Wolves, dem Ausbildungsteam des NHL-Clubs Carolina Hurricans, zur Saison 2022/2023 nach Hessen. Dort beeindrucken den Stürmer vor allem die Fans der Löwen: "Die Stimmung ist einfach unbeschreiblich. Ich glaube, ich habe noch nie in einer so lauten Halle gespielt." Vor dieser Kulisse kann Bokk das nächste Mal am Sonntag auflaufen. Dann geht es ab 19 Uhr gegen die Düsseldorfer EG.