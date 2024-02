Die Niederlagenserie der Löwen Franfurt ist auch in Köln nicht gerissen.

Die Niederlagenserie der Löwen Franfurt ist auch in Köln nicht gerissen. Bild © Imago Images

Niederlage in Köln

Die Löwen Frankfurt spielen in Köln frech auf, gehen dann aber doch wieder als Verlierer vom Eis. Immerhin in der Tabelle machen die Hessen Boden gut.

Die Löwen Franfurt haben in der Deuschten Eishockey Liga (DEL) die nächste Niederlage kassiert. Bei den Kölner Haien mussten sich die Hessen denkbar knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Justin Schütz gelang der entscheidende Treffer im Shootout für die Hausherren.

Die Löwen präsentierten sich als frecher Ausßenseiter und gingen durch Tore von Chad Nehring und Julian Napravnik im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Louis-Marc Aubry im zweiten und Schütz im dritten Drittel konterten für die Haue, die dann auch im Penaltyschießen die besseren Nerven bewiesen.

Es war die vierte Niederlage in Folge für die Löwen, die in der Tabelle aber dennoch an Iserlohn vorbei auf Rang zwölf springen.