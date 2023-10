Die hessischen Eishockey-Vereine haben in der ersten und zweiten Liga am Sonntag auf ganzer Linie überzeugt. Der EC Bad Nauheim musste allerdings nachsitzen.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Sonntag einen überzeugenden Heimsieg eingefahren. Die Hessen fertigten die Kölner Haie mit 6:3 ab. Cody Kunik traf doppelt für die Löwen, die durch den Sieg auch in der Tabelle an den Kölnern vorbeizogen. Frankfurt ist nun Achter.

Auch die Kassel Huskies hatten in der DEL2 Grund zum Jubeln. Der Ligaprimus aus Nordhessen schlug die Krefeld Pinguine 3:1. Hans Detsch traf doppelt für die Schlittenhunde. Nichts für schwache Nerven war das Spiel des EC Bad Nauheim. Die Wetterauer mussten in Freiburg in die Overtime. Dort schoss Taylor Vause den EC zum 6:5-Sieg.