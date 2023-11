Auf die Frankfurt Galaxy warten in der kommenden Saison in der European League of Football (ELF) neben vielen alten Bekannten auch ein neuer Gegner. Das Finale wird erneut in Deutschland ausgetragen.

Rund zwei Monate nach dem Ende der Football-Saison 2023 und dem Titelgewinn von Düsseldorf Rhein Fire hat die European League of Football die Gruppeneinteilungen für die kommende Spielzeit bekanntgegeben.

Die Frankfurt Galaxy trifft dabei in der Western Conference erneut auf Titelverteidiger Düsseldorf, die Cologne Centurions, die Sea Devils aus Hamburg und die Paris Musketeers. Neu mit dabei sind die Madrid Bravos aus Spanien.

Schalke ist das große Ziel

Neben den Gruppenspielen mit jeweils einem Hin- und Rückspiel wird es auch in dieser Saison eine sogenannte Interconference-Begegnung geben. Dabei treffen die Hessen auf die Wrocław Panthers.

Insgesamt werden in der neuen Saison 17 Mannschaften aus neun Nationen in der ELF spielen. Eine genaue Terminierung der Spiele gibt es noch nicht, Ort und Zeit des Finales stehen aber schon fest: Am 22. September geht es in der Arena auf Schalke um den ELF-Titel.