Die Footballer von Frankfurt Galaxy haben einen neuen Head Coach. Mit Bart Andrus steht künftig ein kundiger Fachmann an der Seitenlinie, der reichlich NFL-Erfahrung mitbringt. Und der weiß, wie man in Europa einen Titel gewinnt.

Frankfurt Galaxy hat am Sonntag den neuen Chef- und Offensivtrainer für die kommende Saison bekanntgegeben. Der US-Amerikaner Bart Andrus wird 2025 an der Seitenlinie der Hessen in der European League of Football (ELF) stehen.

Erfahrung in der NFL und der NFL Europe

"Bart Andrus ist ein absoluter Top Coach, der auf vielen Leveln bereits gecoacht hat", sagte Sportdirektor Thomas Kösling. Der 66-Jährige war als Assistent Coach unter anderem bei den Tennessee Titans und den damaligen St. Louis Rams in der NFL aktiv. In Europa führte er die Amsterdam Admirals in der NFL Europe 2005 als Head Coach zum Gewinn des Word Bowls. Zuletzt war Andrus Chef-Trainer der Philadelphia Stars in der United States Football League (USFL) tätig. Die Profi-Liga, die ein bis zwei Klassen unter dem Markführer NFL anzusiedeln war, bestand nur von 2022 bis 2023. In diesem Jahr ging sie gemeinsam mit der ebenfalls unterklassigen XFL in die United Football League (UFL) auf.

"Ich freue mich sehr, Teil der Frankfurt Galaxy-Familie zu werden und wieder als Trainer für den Sport, den ich liebe, in Europa tätig zu sein", sagte Andrus, der bei den Hessen die Nachfolge von Kösling antritt. Der langjährige Chef-Trainer hatte seinen Posten nach einer enttäuschenden Saison 2024 geräumt, blieb den Galaktischen allerdings als Sportdirektor erhalten.

Geschäftsführer überzeugt: "Genau der Richtige"

"Mit Bart Andrus haben wir einen Coach verpflichtet, der über ein beeindruckendes internationales Netzwerk und eine tiefgehende Kenntnis des europäischen und nordamerikanischen Footballs verfügt. Wir sind überzeugt, dass er genau der Richtige ist, um Frankfurt Galaxy in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", ist Galaxy-Geschäftsführer Eric Reutemann überzeugt.