Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Gegen Madrid waren die Men in Purple schon früh auf der Siegerstraße.

Veröffentlicht am 10.08.24 um 21:01 Uhr

Heimsieg für die Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF): Die Frankfurter besiegten die Madrid Bravos am Samstagabend mit 37:20.

Zwei frühe Touchdowns

Die Galaxy war ihren Gegnern aus Spanien von Beginn an überlegen. Zwei Touchdowns im ersten Viertel brachten sie früh auf die Siegerstraße. Die Führung bauten die Hessen im weiteren Spielverlauf immer weiter aus, Madrid enttäuschte dagegen in allen Mannschaftsteilen.

In der Western Conference der ELF hatten die Men in Purple allerdings schon vor der Partie kaum noch Chancen auf eine Playoff-Teilnahme.