Die Football-Saison ist noch nicht vorbei, Frankfurt Galaxy hat aber bereits eine Stellenanzeige für Trainer herausgegeben. Das bedeute aber nicht, dass man auch wirklich neue Trainer sucht, heißt es vonseiten des Clubs.

Es ist die schlechteste Saison in der Geschichte von Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF). Das lässt sich schon vor dem finalen Spiel am Sonntag (13 Uhr) gegen die Paris Musketeers mit Sicherheit sagen. Nun machte in Football-Kreisen die Runde, dass die schlechte Saison personelle Konsequenzen im Trainerteam nach sich ziehen wird. Das allerdings lässt sich laut der Galaxy noch nicht mit Sicherheit sagen.

Grund für die Aufregung ist eine Stellenanzeige der Hessen in einem einschlägigen Football-Portal. "The Frankfurt Galaxy of the European League of Football is looking for a professional offensive and defensive coordinator to join our purple family", heißt es da. Die Men in Purple suchen also einen Offensiv- und einen Defensivtrainer – oder eben auch nicht.

Mit den aktuellen Trainern noch nicht gesprochen

"Es wurden noch keine personellen Entscheidungen getroffen", versichert Galaxy-COO Rick Striano im Gespräch mit dem hr-sport. Die Stellenausschreibung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bei der Galaxy hätten viele Angestellte nur Ein-Jahres-Verträge. Sollte es zu Trennungen nach der Saison kommen, möchte ein Trainer etwa nicht mehr weiter bei der Galaxy arbeiten, wolle der Club eben vorbereitet sein.

Die Offensive wird in dieser Saison von Frank Roser betreut, für die Defensive zeichnet Head Coach Thomas Kösling verantwortlich. Mit beiden hat der Club angeblich noch keine Gespräche über die Zukunft geführt. "Das machen wir erst, wenn die Saison vorbei ist", so Striano. Ob die Galaxy Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hat, wollte der neue Leiter des operativen Geschäfts bei den Hessen nicht verraten.

Frankfurter Trainer-Urgestein

Während Roser erst zu Beginn der Saison als Offensive Coordinator übernommen hat, ist Kösling bereits seit zehn Jahren Trainer in Frankfurt. Erst bei der Universe, wo er 2019 zum Head Coach befördert wurde, seit 2021 bei der Galaxy. Gleich in seinem Premierenjahr in der ELF führte er die Hessen zum Titel.

Auch in der laufenden Saison wollten die Frankfurter wieder ganz oben angreifen. Doch es kam anders. Mit nur vier Siegen aus elf Spielen ist die Galaxy so schlecht wie nie zuvor unter Köslings Ägide. Dennoch sagte Geschäftsführer Eric Reutemann noch Ende Juli der FAZ: "Es wäre frech, Coach Kösling zu entlassen".