Die Footballer von Frankfurt Galaxy haben bei den Wroclaw Panthers eine ordentliche Klatsche kassiert. Zu allem Überfluss musste auch noch Quarterback Matthew McKay verletzt vom Feld.

Frankfurt Galaxy hat ihr letzte Auswärtsspiel der Saison in der European League of Football (ELF) am Sonntag klar verloren. Bei den Panthers aus Breslau kamen die Men in Purple mit 19:54 unter die Räder. Zu allem Überfluss verletzte sich zudem Quarterback Matthew McKay bereits im zweiten Viertel und konnte nicht mehr aus Feld zurückkehren.

Schon vor der Niederlage war klar, dass die Hessen keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Kommenden Sonntag beschließt Frankfurt die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen die Paris Musketeers. Anpfiff auf dem Bornheimer Hang ist um 13 Uhr.