Die European League of Football hat am Freitag die Gruppen für die kommende Saison bekanntgegeben.

Spielte Frankfurt Galaxy in der vergangenen Saison noch mit fünf anderen Teams in der "Western Conference", geht es in der Saison 2025 gegen drei Teams in der "Western Division" zur Sache. Die Hessen treffen dort auf Vizemeister Stuttgart Surge, die Cologne Centurions und die Musketeers aus Paris. Auch auf einige Teams aus den anderen drei Divisionen wird die Galaxy spielen müssen. Die weiteren Gegner wurden bislang aber noch nicht veröffentlicht.