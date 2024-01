Die European League of Football (ELF) hat am Dienstag die Spielpläne für die Saison 2024 veröffentlicht.

Die Galaxy aus Frankfurt hat in der ersten Woche spielfrei und startet erst am 2. Juni mit einem Heimspiel gegen Erzrivale Rhein Fire in die Saison. Am 8. Juni reisen die Men in Purple zum ersten Auswärtsspiel nach Paris.

Gegen die Franzosen bestreiten die Hessen auch das letzte Spiel der regulären Saison (25. August). Im Anschluss beginnen die Playoffs, die mit dem Championship Game in Gelsenkirchen am 22. September enden. Karten für die Heimspiele der Galaxy sind ab Montag erhältlich.