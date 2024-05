Die neue Football-Saison in der ELF steht vor der Tür. Die Frankfurt Galaxy legt zum Auftakt erst einmal ein Päuschen ein. Die Heimpremiere hat es dann aber in sich – und findet in Offenbach statt.

Während sich König Fußball langsam in die Bundesliga-Sommerpause verabschiedet, geht es beim American Football jetzt erst los. Die European League of Football (ELF) startet in ihre vierte Saison, die Frankfurt Galaxy will mit einer rundum erneuerten Offensive für Furore sorgen. Ob das klappen kann, warum die Frankfurter selbst vor dem Offenbacher Exil nicht zurückschrecken und wie es mit den Ticketpreisen aussieht: Hier werden die wichtigsten Fragen zum Saisonstart beantwortet.

Die Saison startet bereits an diesem Wochenende. Der erste Kickoff findet am Samstag um 15 Uhr in Wien statt. Dort empfangen die heimischen Vikings die Enthroners aus dem ungarischen Szekesfehervar.

Frankfurt hat in der ersten Spielwoche tatsächlich noch frei. In Woche zwei geht es dafür aus Galaxy-Sicht gleich mit der Mutter aller Spiele los: Am 2. Juni (16.25 Uhr) ist der Erzrivale Rhein Fire zu Gast in Hessen. Das Spiel, bei dem die Hessen mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl rechnen, findet in Offenbach, im Stadion am Bieberer Berg, statt. Dort finden bis zu 20.500 Fans Platz.

Nein, tatsächlich wird nur das große Eröffungsspiel gegen Rhein Fire auf dem Bieberer Berg ausgetragen. Danach pilgern die Football-Fans der Region wie gewohnt zum Bornheimer Hang, der immerhin auch stattliche 12.542 Plätze zu bieten hat.

Wie schon in der vergangenen Saison kostet ein Stehplatz-Ticket am Bornheimer Hang 19 Euro (Kinder 15,20). Sitzplätze kosten natürlich mehr, die teuersten auf der Haupttribüne sind für 49 Euro (39,20 für Kinder) das Stück zu haben. Die Kosten fürs Sitzen sind im Vergleich zur Vorsaison um zehn Prozent teurer geworden.



Und der Saisonstart gegen Rhein Fire? "Die Preisstruktur in Offenbach ist günstiger als in Frankfurt", teilt die Galaxy auf hr-sport-Anfrage mit. Zwar kostet ein Platz auf der Haupttribüne am Bieberer Berg dasselbe wie am Bornheimer Hang, im mittleren Preissegment ist der Besuch aber etwas günstiger. Einzige Ausnahme: VIP-Tickets kosten in Offenbach 190, in Frankfurt "nur" 150 Euro.

Nach drei Jahren trennten sich die Hessen im Winter von Franchise-Quarterback Jakeb Sullivan und holten Luke Zahradka als Ersatz. Mit dem 33-Jährigen soll die Offense explosiver werden. Die Galaxy möchte weg vom Kurzpassspiel und hin zu mehr Spektakel. Zahradka hat einen stärkeren Wurfarm als sein Vorgänger, damit seine tiefen Würfe auch ein Ziel finden, wurde der schnelle Wide Receiver Markell Castle verpflichtet. Mit dem hat Zahradka bereits in Mailand zusammengespielt – und brilliert.



Auch in der Run-Offense, der Schwachstelle schlechthin zuletzt, haben die Men in Purple aufgerüstet. Und wie! Mit der Verpflichtung von Sandro Platzgummer ist der Galaxy ein echter Coup gelungen. Der Österreicher stand drei Jahre lang bei NFL-Club New York Giants unter Vertrag, hat dort zwar kein Pflichtspiel absolviert, aber immerhin auf höchstem Niveau trainiert. Die vergangene Saison verpasste der Tiroler in den Diensten der Raiders mit einem Kreuzbandriss komplett.



Das Prunkstück der Frankfurter soll aber weiterhin die Defensive sein. Coach Kösling hat immer wieder klar gemacht, dass eine harte Defense die DNA des Clubs bildet. Insbesondere die Passverteidigung um den Frankfurter Joshua Poznanski ist in der Liga gefürchtet.

Die Galaxy startet auch in dieser Saison in der sogenannten Western Conference und spielt gegen jedes andere Team aus ihrer Division je ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Nebst Rhein Fire bekommen es die Hessen mit den Cologne Centurions, den Hamburg Sea Devils, den Paris Musketeers und dem neuen Team aus dem spanischen Madrid, den Bravos zu tun.



Obendrein steht auch noch ein Duell mit einem Team aus einer anderen Conference an. Die Galaxy hat die Panthers Wroclaw zugelost bekommen. In Spielwoche vier kommen die Raubkatzen nach Frankfurt, in Woche 13 reisen die Galaktischen nach Polen.

Das Team, das es zu schlagen gilt, ist ganz klar Rhein Fire. Die Düsseldorfer haben eine perfekte Saison hinter sich, sind 2023 ohne eine einzige Niederlage Meister geworden. Und die Rheinländer sind gewillt, ihren Triumph zu wiederholen. Glaubt man den Experten, sind Vorjahres-Finalgegner Stuttgart Surge und die Ravens aus München die ärgsten Rivalen.



Chancen dürfen sich zudem auch die Vikings aus Wien und die Musketeers aus Paris machen. Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder haben einen Umbruch hinter sich. Beide sind noch schwer einzuschätzen, könnten bei gutem Verlauf aber für Überraschungen sorgen.

Auch in diesem Jahr hätten die Galaxy-Fans bei einer Final-Teilnahme keine lange Anreisezeit. Das Championship Game findet am 22. September auf Schalke statt. Tickets gibt es ab 40 Euro aufwärts schon jetzt zu kaufen.