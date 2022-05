Sebastian Vettel will sein Punktekonto in der aktuellen Formel-1-Saison aufstocken. Der Stadtkurs von Monte Carlo ist dafür jedoch eine besondere Herausforderung.

Ginge es nach den Platzierungen aus den freien Trainings vom Freitag, hätte Sebastian Vettel sein Ziel erreicht: zumindest mal wieder WM-Punkte zu holen. In beiden Sessions auf dem Formel-1-Kurs von Monte Carlo belegte der Heppenheimer den neunten Platz.

"Es steckt noch ein bisschen mehr drin im Auto", sagte er im Anschluss bei Sky über seinen Aston Martin. In der Hitze von Monaco tüftelte Vettel, der 2022 erst vier WM-Zähler auf dem Konto hat, noch an der richtigen Abstimmung. "Es ist so ein bisschen ein Tanz auf der Rasierklinge", beschrieb Vettel. "Es ist schwer, alles in eine Runde zu packen, aber darauf wird es ankommen."

Leclerc liegt in beiden Trainings vorn

Denn der berühmte Stadtkurs in Monaco hat seine ganz eigenen Tücken. Die bekam auch der 34-Jährige zu spüren, als er im zweiten freien Training kurz die Kontrolle über sein Auto verlor und den Einschlag in die Bande gerade noch verhindern konnte. Außerdem wird es in der Qualifikation am Samstag (16 Uhr) wichtig sein, in den engen Gassen nicht in den Verkehr zu geraten. Zugleich ist eine gute Ausgangsposition für das Rennen essenziell, weil Überholen so schwer wie auf keiner anderen Formel-1-Strecke ist.

Schnellster am Freitag in beiden Trainings war übrigens Lokalmatador Charles Leclerc. Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete mit den Rängen zehn und zwölf jeweils hinter Vettel.