Die Footballer der Frankfurt Galaxy sind eigentlich auf dem Bornheimer Hang zu Hause. Für das Top-Spiel gegen Rhein Fire ziehen die Men in Purple im Juni aber auf den Bieberer Berg.

Audiobeitrag Audio Auf dem Bieberer Berg spielt auch bald die Frankfurt Galaxy Audio Das OFC-Stadion bald auch mit Football Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Footballer der Frankfurt Galaxy werden ihr erstes Heimspiel der Saison 2024 nicht wie gewohnt am Bornheimer Hang austragen. Die Partie gegen Erzrivale und Titelverteidiger Rhein Fire findet am 2. Juni stattdessen auf dem Bieberer Berg in Offenbach statt. Das gab die Galaxy am Donnerstag bekannt.

"Wir wollen Football hierzulande größer machen. Unser Ziel ist es, natürlich irgendwann mal im Deutsche Bank Park zu spielen. Von daher ist dies jetzt der nächste logische Schritt", sagte Head-Coach Thomas Kösling. Auf dem Bornheimer Hang finden rund 12.500 Fans Platz, in Offenbach sind es bis zu 20.000.

Hamburg macht es vor

Die Galaxy ist nicht das erste Team in der European League of Football (ELF), das angekündigte hat, in der neuen Saison Heimspiele in verschiedenen Stadien austragen zu wollen. Die Hamburg Sea Devils etwa wollen im Hamburger Volksparkstadion, im Bremer Weserstadion und im Niedersachsenstadion in Hannover antreten. Der Plan, mehr Menschen für die noch junge ELF zu begeistern, ist also kein exklusiver Galaxy-Plan, sondern einer der Liga.

Ob das allen langjährigen Fans der einzelnen Clubs auch Recht ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Zumindest offiziell heißt es vom Galaxy-Fanclub Standing Purple aber: "Purple Hell ist Purple Hell – egal wo. Das wird einfach großartig, wenn wir mit Wechselgesängen alle zusammen Lärm machen und einfach Spaß haben."

RMV-Fahrt ist inklusive

Immerhin: Für die Fahrt nach Offenbach müssen die treuen Galaxy-Fans nichts extra bezahlen. Die Eintrittskarten der Footballer sind in der neuen Saison auch Fahrkarte für die An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der Vorverkauf für sämtliche Heimspiele der Hessen startet am Montag.